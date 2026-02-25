Ночной звонок Трампа: Зеленский раскрыл подробности беседы

Также он сообщил, что стороны подробно обсудили повестку предстоящей завтрашней встречи в Женеве, где представители Украины и США проведут двусторонние консультации. Главной целью этих переговоров станет подготовка к полноформатной трехсторонней встрече уже с участием России, намеченной на первые числа марта. Владимир Зеленский рассчитывает, что этот раунд «даст возможность перейти к переговорам на уровне лидеров».