Ночной звонок Трампа: Зеленский раскрыл подробности беседы

Владимир Зеленский провел экстренный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого обсуждалась подготовка к решающему этапу переговоров о завершении конфликта. В беседе также участвовали ключевые фигуры новой американской администрации — спецпосланник Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. По словам главы киевского режима, сейчас команды ведут интенсивную работу, чтобы обеспечить переход к диалогу на высшем уровне.
«Только что говорил с президентом США Дональдом Трампом», — написал Зеленский в своем Телеграм-канале.
Зеленский поблагодарил Трампа за программу PURL, благодаря которой Украина может закупать за европейские деньги ракеты для систем ПВО.
Также он сообщил, что стороны подробно обсудили повестку предстоящей завтрашней встречи в Женеве, где представители Украины и США проведут двусторонние консультации. Главной целью этих переговоров станет подготовка к полноформатной трехсторонней встрече уже с участием России, намеченной на первые числа марта. Владимир Зеленский рассчитывает, что этот раунд «даст возможность перейти к переговорам на уровне лидеров».
Зеленский добавил, что Трамп поддержал такую последовательность шагов.
«Только так можно решить все сложные и чувствительные вопросы и, наконец, закончить войну», — резюмсировал Зеленский.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что формат участия трех президентов логичен только для «финализации сделки», а не для обсуждения условий. Он также напомнил, что Зеленский перед трехсторонней встречей заявлял, что Киев не пойдет на компромисс по территориям.
