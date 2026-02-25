Зеленский рассказал подробности телефонного разговора Трампом

Трехсторонние переговоры между представителями России, США и Украины пройдут в начале марта. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
Также Зеленский сообщил подробности переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Он рассказал, что во время звонка также присутствовали спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер.
Глава киевского режима добавил, что стороны обсуждали вопросы, над которыми завтра в Женеве будут работать представители стран на двусторонней встрече.
Ранее KP.RU писал, что телефонный разговор Зеленского с президентом США длился полчаса. В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном разговоре президента России Владимира Путина с Трампом. По его словам, на данный момент такой разговор не планируется.