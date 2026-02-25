Зеленский рассказал подробности телефонного разговора Трампом

Ранее KP.RU писал, что телефонный разговор Зеленского с президентом США длился полчаса. В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном разговоре президента России Владимира Путина с Трампом. По его словам, на данный момент такой разговор не планируется.