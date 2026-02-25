Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский рассказал подробности телефонного разговора Трампом

Зеленский рассказал, что в разговоре с Трампом участвовали Уиткофф и Кушнер.

Источник: Комсомольская правда

Трехсторонние переговоры между представителями России, США и Украины пройдут в начале марта. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Также Зеленский сообщил подробности переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Он рассказал, что во время звонка также присутствовали спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер.

Глава киевского режима добавил, что стороны обсуждали вопросы, над которыми завтра в Женеве будут работать представители стран на двусторонней встрече.

Ранее KP.RU писал, что телефонный разговор Зеленского с президентом США длился полчаса. В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном разговоре президента России Владимира Путина с Трампом. По его словам, на данный момент такой разговор не планируется.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше