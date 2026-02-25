У Кубы катер под флагом США вторгся в территориальные воды и начал стрельбу

Катер под флагом США вторгся в территориальные воды Кубы и открыл стрельбу.
По данным МВД республики, кубинские пограничники ответным огнем уничтожили четырех человек на судне.
В конце января президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране, сославшись на якобы угрозу национальной безопасности со стороны Кубы. По мнению республиканца, политика, практика и действия правительства Кубы представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Штатов.
Ранее Трамп заявил, что будущее Кубы висит на волоске. Он отметил, что у Гаваны серьезные проблемы, и что Вашингтон больше не имеет других способов давления. Президент предупредил, что в случае дальнейших действий со стороны Кубы, США могут прибегнуть к военному вмешательству.