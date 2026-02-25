Ричмонд
Посол Келин: Лондон и Париж хотят укрепить свои позиции, передав ЯО Киеву

Лондон и Париж рассматривают передачу ядерных технологий Украине как возможный способ укрепить свою позицию на переговорах, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

Источник: Аргументы и факты

Российский посол в Великобритании Андрей Келин подтвердил, что Лондон и Париж рассматривают вопрос о предоставлении Украине доступа к ядерным технологиям. По его оценке, такая мера может быть использована для усиления переговорных позиций западных столиц.

Во вторник пресс-бюро российской Службы внешней разведки сообщило, что Великобритания и Франция осуществляют подготовку к передаче Украине ядерного вооружения. В сообщении ведомства утверждается, что европейские страны руководствуются планом, позволяющим Киеву рассчитывать на более выгодные условия для окончания конфликта в случае обретения им атомной или «грязной» бомбы.

«Лондон и Париж, вероятно, работают над возможностью передачи Украине компонентов, технологий или оборудования для ядерного оружия, просто чтобы укрепить свои позиции за столом переговоров», — сказал Келин в интервью британской радиостанции LBC.

Дипломат заявил, что такие действия западных стран очень опасны и акцентировал внимание на том, что Владимир Зеленский ранее сам публично озвучивал соответствующие амбиции.

«Он сказал, что либо Украина будет в НАТО, либо она будет обладать ядерным оружием. Это очень опасное заявление», — сказал Келин.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал безумными планы по передаче Киеву ядерного оружия.

