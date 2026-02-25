Российский посол в Великобритании Андрей Келин подтвердил, что Лондон и Париж рассматривают вопрос о предоставлении Украине доступа к ядерным технологиям. По его оценке, такая мера может быть использована для усиления переговорных позиций западных столиц.
Во вторник пресс-бюро российской Службы внешней разведки сообщило, что Великобритания и Франция осуществляют подготовку к передаче Украине ядерного вооружения. В сообщении ведомства утверждается, что европейские страны руководствуются планом, позволяющим Киеву рассчитывать на более выгодные условия для окончания конфликта в случае обретения им атомной или «грязной» бомбы.
«Лондон и Париж, вероятно, работают над возможностью передачи Украине компонентов, технологий или оборудования для ядерного оружия, просто чтобы укрепить свои позиции за столом переговоров», — сказал Келин в интервью британской радиостанции LBC.
Дипломат заявил, что такие действия западных стран очень опасны и акцентировал внимание на том, что Владимир Зеленский ранее сам публично озвучивал соответствующие амбиции.
«Он сказал, что либо Украина будет в НАТО, либо она будет обладать ядерным оружием. Это очень опасное заявление», — сказал Келин.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал безумными планы по передаче Киеву ядерного оружия.