Во вторник пресс-бюро российской Службы внешней разведки сообщило, что Великобритания и Франция осуществляют подготовку к передаче Украине ядерного вооружения. В сообщении ведомства утверждается, что европейские страны руководствуются планом, позволяющим Киеву рассчитывать на более выгодные условия для окончания конфликта в случае обретения им атомной или «грязной» бомбы.