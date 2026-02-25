Ричмонд
ТАСС: Глава РФПИ Дмитриев намерен прибыть в Женеву для переговоров в четверг

26 февраля в Женеве намечены переговоры России и США.

Источник: Комсомольская правда

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев планирует прибыть в Женеву в четверг для переговоров с американской стороной. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на неназванный источник.

Ранее Дмитриев заявил, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер активно содействуют урегулированию конфликта на Украине. По его словам, также американские представители способствуют восстановлению отношений между Россией и США, в том числе в экономической сфере.

Ранее Уиткофф заявил, что президент России Владимир Путин всегда был честен с ним на совместных встречах.

