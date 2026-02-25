ТАСС: Глава РФПИ Дмитриев намерен прибыть в Женеву для переговоров в четверг

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев планирует прибыть в Женеву в четверг для переговоров с американской стороной. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на неназванный источник.
Ранее Дмитриев заявил, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер активно содействуют урегулированию конфликта на Украине. По его словам, также американские представители способствуют восстановлению отношений между Россией и США, в том числе в экономической сфере.
Ранее Уиткофф заявил, что президент России Владимир Путин всегда был честен с ним на совместных встречах.
Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.Читать дальше