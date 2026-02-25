Сийярто заявил главе МИД ФРГ, что не ему просвещать венгров об «историческом наследии»

Глава МИД ФРГ был недоволен, что Венгрия блокировала выделение Евросоюзом «военного кредита» Украине на €90 млрд, и упрекнул ее в отходе от общеевропейских политических принципов. Венгрия, как утверждал Вадефуль, «предает свою собственную борьбу за свободу и попирает свое собственное наследие». Комментируя его высказывания, Сийярто отметил, что считает их абсолютно неуместными, тем более что они прозвучали из уст германского министра. «Думаю, что это уже чересчур, когда немец просвещает Венгрию и венгров в том, что касается исторического наследия», — процитировало Сийярто агентство MTI.