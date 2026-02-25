Сийярто заявил главе МИД ФРГ, что не ему просвещать венгров об «историческом наследии»

БУДАПЕШТ, 25 февраля. /ТАСС/. Венгрия не позволит правительству Германии вмешиваться в ее внутренние дела, навязывать ей свою политику и читать лекции по поводу «исторического наследия». Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ответ на высказывания своего германского коллеги Йоханна Вадефуля.
Глава МИД ФРГ был недоволен, что Венгрия блокировала выделение Евросоюзом «военного кредита» Украине на €90 млрд, и упрекнул ее в отходе от общеевропейских политических принципов. Венгрия, как утверждал Вадефуль, «предает свою собственную борьбу за свободу и попирает свое собственное наследие». Комментируя его высказывания, Сийярто отметил, что считает их абсолютно неуместными, тем более что они прозвучали из уст германского министра. «Думаю, что это уже чересчур, когда немец просвещает Венгрию и венгров в том, что касается исторического наследия», — процитировало Сийярто агентство MTI.
«Мы отвергаем это, так же, как мы отвергаем любые попытки вмешательства в венгерскую избирательную кампанию. Я рекомендую правительству Германии также придерживаться этого в предстоящий период», — добавил министр.
Парламентские выборы в Венгрии, по итогам которых должно быть сформировано новое правительство страны, назначены на 12 апреля. Основная борьба идет между правящей партией «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» и оппозиционной партией «Тиса», пользующейся поддержкой Брюсселя и лидеров ряда стран ЕС, в том числе Германии.