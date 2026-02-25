Ричмонд
Американский катер вторгся в воды Кубы и открыл огонь по пограничникам

Катер под американским флагом вторгся в территориальные воды Кубы и открыл огонь по пограничникам. Об этом сообщило министерство внутренних дел страны.

Инцидент произошёл утром примерно в одной морской миле к северо-востоку от канала Эль-Пино в провинции Вилья-Клара. Пограничное подразделение из пяти человек перехватило судно с номером FL7726SH. В ответ нарушители открыли стрельбу, ранив командира кубинского судна.

В ходе столкновения четверо нападавших были ликвидированы, ещё шестеро получили ранения. Раненым оказана медицинская помощь, их эвакуировали с места происшествия.

Ранее Куба оказалась на грани транспортного коллапса из-за усиления санкционного давления США. Остров впервые с 2015 года остался без импортной нефти: Мексика прекратила поставки, опасаясь американских пошлин, а Венесуэла утратила контроль над своим энергетическим рынком. По оценкам экспертов, запасов бензина на острове осталось не больше чем на месяц. В МИД РФ заявили, что Москва окажет материальную помощь Гаване.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

