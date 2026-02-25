Американский катер вторгся в воды Кубы и открыл огонь по пограничникам

Ранее Куба оказалась на грани транспортного коллапса из-за усиления санкционного давления США. Остров впервые с 2015 года остался без импортной нефти: Мексика прекратила поставки, опасаясь американских пошлин, а Венесуэла утратила контроль над своим энергетическим рынком. По оценкам экспертов, запасов бензина на острове осталось не больше чем на месяц. В МИД РФ заявили, что Москва окажет материальную помощь Гаване.