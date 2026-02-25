Армия и ВВС Британии начали подготовку к дислокации на Украину

«Многонациональные силы для Украины будут размещены после достижения мира для обеспечения безопасности в небе и море и будущего восстановления Вооруженных сил Украины. Британская армия и королевские ВВС в настоящее время проводят учения в рамках подготовки [к развертыванию]. Я уже ускорил выделение 200 млн фунтов [$270 млн], чтобы наши силы имели необходимое снаряжение для развертывания», — сказал глава военного ведомства, выступая в Палате общин (нижней палате) британского парламента.