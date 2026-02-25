Ричмонд
Армия и ВВС Британии начали подготовку к дислокации на Украину

Министерство обороны Соединенного Королевства ускорило выделение на эти цели $270 млн, сообщил глава ведомства Джон Хили.

ЛОНДОН, 25 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие Сухопутных войск и ВВС Великобритании начали готовиться к развертыванию на Украине после остановки боевых действий. Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили.

«Многонациональные силы для Украины будут размещены после достижения мира для обеспечения безопасности в небе и море и будущего восстановления Вооруженных сил Украины. Британская армия и королевские ВВС в настоящее время проводят учения в рамках подготовки [к развертыванию]. Я уже ускорил выделение 200 млн фунтов [$270 млн], чтобы наши силы имели необходимое снаряжение для развертывания», — сказал глава военного ведомства, выступая в Палате общин (нижней палате) британского парламента.

Россия последовательно выступает против присутствия военнослужащих из стран НАТО на Украине. Ранее глава МИД Сергей Лавров отмечал, что обеспечение безопасности Украины путем «иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории» будет для РФ неприемлемым.

