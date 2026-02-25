Зеленский и Трамп обсудили подготовку к трёхсторонней встрече в марте

Он добавил, что стороны говорили о вопросах, которые завтра в Женеве обсудят представители на двусторонней встрече. Также лидеры затронули подготовку к следующей встрече переговорных команд в полном составе в трёхстороннем формате в самом начале марта. Зеленский рассчитывает, что эта встреча позволит перейти к переговорам на уровне лидеров. По его словам, Трамп поддерживает такую последовательность шагов.