Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Грузии вызвал посла Британии Уорд из-за санкций против телеканалов

Тбилиси потребует разъяснений, что лежит в основе санкций Лондона против грузинских телеканалов.

Источник: Комсомольская правда

Посол Великобритании в Тбилиси Гарет Уорд в четверг, 26 февраля, вызван в МИД Грузии в связи с санкциями Соединенного Королевства против грузинских телеканалов Imedi и ПосТВ. Об этом заявила глава МИД республики Мака Бочоришвили в интервью телеканалу Rustavi 2.

«У нас была коммуникация с британской стороной. Завтра я жду, что британский посол придет в министерство иностранных дел», — сказала дипломат.

По ее словам, конечно же, Тбилиси потребует разъяснений, что лежит в основе таких решений Лондона.

Как писал сайт KP.RU, ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что Запад начал вводить санкции в отношении Грузии из-за ее отказа открывать «второй фронт» против России. Он отметил, что в введении Западом ограничений есть вполне очевидные причины. Первая и главная из них заключается в нежелании Грузии вступать в прямой конфликт с Москвой.