МИД Грузии вызвал посла Британии Уорд из-за санкций против телеканалов

Посол Великобритании в Тбилиси Гарет Уорд в четверг, 26 февраля, вызван в МИД Грузии в связи с санкциями Соединенного Королевства против грузинских телеканалов Imedi и ПосТВ. Об этом заявила глава МИД республики Мака Бочоришвили в интервью телеканалу Rustavi 2.
«У нас была коммуникация с британской стороной. Завтра я жду, что британский посол придет в министерство иностранных дел», — сказала дипломат.
По ее словам, конечно же, Тбилиси потребует разъяснений, что лежит в основе таких решений Лондона.
Как писал сайт KP.RU, ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что Запад начал вводить санкции в отношении Грузии из-за ее отказа открывать «второй фронт» против России. Он отметил, что в введении Западом ограничений есть вполне очевидные причины. Первая и главная из них заключается в нежелании Грузии вступать в прямой конфликт с Москвой.