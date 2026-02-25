Европейские руководители готовы идти на крайние меры, чтобы сохранить поддержку Киева. Как отмечает The European Conservative (TEC), они даже склонны нападать на собственных союзников ради достижения этой цели.
Издание утверждает, что глава европейской дипломатии Кая Каллас, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и лидер Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер, судя по всему, намерены принести любые жертвы во имя Украины.
«Кая Каллас, Урсула фон дер Ляйен и Манфред Вебер похоже, готовы пожертвовать всем ради Украины … Складывается впечатление, что либеральный истеблишмент ЕС был готов поставить все на Украину, даже рискуя проиграть на всех остальных направлениях мировой политики», — говорится в материале.
В материале также акцентируется, что нынешняя экономическая слабость ЕС существенно ослабляет его позиции в любых международных переговорах.
TEC обращает внимание, что Каллас раскритиковала премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за вето на кредит для Украины, но при этом опустила причину такого шага — блокировку поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба».
Ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо сообщил о готовности Братиславы ввести дополнительные меры против Украины из-за её отказа пропустить в страну российскую нефть по этому же маршруту.