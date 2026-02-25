Unherd: к Европе перестали относиться всерьез после заморозки диалога с РФ

«На протяжении месяцев европейские лидеры жаловались на то, что их оградили от американо-российских переговоров о будущем Украины, настаивая на том, что войну, развернувшуюся на европейской территории, нельзя урегулировать без их участия. Тем не менее, отказываясь говорить с Москвой, они фактически исключили себя из мирного процесса. Если Европа хочет, чтобы к ней относились серьезно, и желает сыграть свою роль, то восстановление прямой линии с Москвой — это очевидный первый шаг», — указали эксперты.