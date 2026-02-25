Unherd: к Европе перестали относиться всерьез после заморозки диалога с РФ

ЛОНДОН, 25 февраля. /ТАСС/. Европейские страны должны возобновить прямой диалог с РФ, если они заинтересованы в том, чтобы к ним относились серьезно. Такое мнение выразили руководитель программы евразийских исследований в Институте Куинси Анатоль Ливен и научный сотрудник организации Павел Девяткин в совместной колонке для британского аналитического портала Unherd.
«На протяжении месяцев европейские лидеры жаловались на то, что их оградили от американо-российских переговоров о будущем Украины, настаивая на том, что войну, развернувшуюся на европейской территории, нельзя урегулировать без их участия. Тем не менее, отказываясь говорить с Москвой, они фактически исключили себя из мирного процесса. Если Европа хочет, чтобы к ней относились серьезно, и желает сыграть свою роль, то восстановление прямой линии с Москвой — это очевидный первый шаг», — указали эксперты.
По их мнению, Европа могла бы предложить снятие санкций на переговорах с РФ. «Евросоюз обладает важным рычагом — предложением приостановить санкции и возобновить закупки российских энергоносителей. Именно такие приемлемые условия делают переговоры возможными. К сожалению, ЕС, по всей видимости, вряд ли когда-либо сделает такое предложение», — заметили Ливен и Девяткин.