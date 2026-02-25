BFMTV: министр культуры Франции подала в отставку

ПАРИЖ, 25 февраля. /ТАСС/. Министр культуры Франции Рашида Дати объявила об уходе из правительства Себастьена Лекорню.
В эфире телеканала BFMTV Дати подчеркнула, что намерена сосредоточиться на подготовке к выборам мэра Парижа, в которых она участвует. «Дело моей жизни — это Париж, — подчеркнула она. — Именно поэтому сегодня утром я подала президенту республики заявление об отставке».
Дати была назначена на пост министра культуры в январе 2024 года.
Первый тур муниципальных выборов во Франции пройдет 15 марта, второй тур запланирован на 22 марта. В Париже ожидается борьба между шестью наиболее популярными претендентами на пост мэра столицы. Самые высокие шансы, согласно опросам, имеет бывший заместитель нынешнего мэра Эмманюэль Грегуар, выступающий от лица коалиции левых партий, его главной соперницей считается Дати. Конкуренцию им составят действующий муниципальный советник Пьер-Ив Бурназель (партия «Горизонты»), депутат левой партии «Неподчинившаяся Франция» София Шикиру, евродепутат правой партии «Реконкиста» Сара Кнафо и евродепутат от правой партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани.