Минтруд расширил перечень профессий для альтернативной гражданской службы

Минтруд подготовил проект приказа об актуализации перечня профессий и организаций для прохождения альтернативной гражданской службы в 2026 году.
Об этом сообщила пресс-служба министерства.
В обновлённый список вошли 363 профессии, а число организаций увеличилось с 1 798 до 1 927.
Общественное обсуждение документа продлится до 12 марта.
«Например, количество врачебных специализаций увеличилось более чем в три раза, в перечень были добавлены профессии “травматолог-ортопед”, “невролог”, “офтальмолог” и другие», — пояснили в министерстве.
Ведомство отметило, что изменения связаны с введением обновлённого Общероссийского классификатора профессий.
Кроме того, расширен список предприятий для представителей малочисленных народов России с учётом их традиционного образа жизни.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в 2026 году 261 тыс. человек на срочную военную службу.