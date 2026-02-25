Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтруд расширил перечень профессий для альтернативной гражданской службы

Минтруд подготовил проект приказа об актуализации перечня профессий и организаций для прохождения альтернативной гражданской службы в 2026 году.

Минтруд подготовил проект приказа об актуализации перечня профессий и организаций для прохождения альтернативной гражданской службы в 2026 году.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

В обновлённый список вошли 363 профессии, а число организаций увеличилось с 1 798 до 1 927.

Общественное обсуждение документа продлится до 12 марта.

«Например, количество врачебных специализаций увеличилось более чем в три раза, в перечень были добавлены профессии “травматолог-ортопед”, “невролог”, “офтальмолог” и другие», — пояснили в министерстве.

Ведомство отметило, что изменения связаны с введением обновлённого Общероссийского классификатора профессий.

Кроме того, расширен список предприятий для представителей малочисленных народов России с учётом их традиционного образа жизни.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в 2026 году 261 тыс. человек на срочную военную службу.