Axios: США хотят заключить бессрочную сделку по иранской ядерной программе

Стивен Уиткофф заявил, что администрация Дональда Трампа хочет заключить бессрочную сделку по иранской ядерной программе.

Источник: Аргументы и факты

Спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф заявил, что администрация президента США хочет добиться бессрочной сделки по иранской ядерной программе, пишет Axios.

«По словам американского чиновника и двух других источников, во вторник на частной встрече спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф заявил, что администрация Трампа требует от Ирана согласия на то, чтобы любое будущее ядерное соглашение оставалось в силе на неопределенный срок», — сказано в материале.

По данным ISNA, переговоры представителей Ирана и США по ядерному досье должны пройти в Женеве 26 февраля.

Предыдущая серия обсуждений между Ираном и США при посредничестве Омана состоялась в Женеве 17 февраля. Согласно данным иранского внешнеполитического ведомства, тогда удалось сблизить позиции по нескольким пунктам, которые могут зафиксировать в проекте будущего соглашения по атомной программе. В Вашингтоне отметили, что консультации прошли продуктивно, но указали, что Тегеран пока не соглашается с рядом принципиальных положений, выдвигаемых США.

