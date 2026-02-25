Axios: США хотят заключить бессрочную сделку по иранской ядерной программе

Предыдущая серия обсуждений между Ираном и США при посредничестве Омана состоялась в Женеве 17 февраля. Согласно данным иранского внешнеполитического ведомства, тогда удалось сблизить позиции по нескольким пунктам, которые могут зафиксировать в проекте будущего соглашения по атомной программе. В Вашингтоне отметили, что консультации прошли продуктивно, но указали, что Тегеран пока не соглашается с рядом принципиальных положений, выдвигаемых США.