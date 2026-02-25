Axios: США хотят заключить бессрочную сделку по иранской ядерной программе

Спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф заявил, что администрация президента США хочет добиться бессрочной сделки по иранской ядерной программе, пишет Axios.
«По словам американского чиновника и двух других источников, во вторник на частной встрече спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф заявил, что администрация Трампа требует от Ирана согласия на то, чтобы любое будущее ядерное соглашение оставалось в силе на неопределенный срок», — сказано в материале.
По данным ISNA, переговоры представителей Ирана и США по ядерному досье должны пройти в Женеве 26 февраля.
Предыдущая серия обсуждений между Ираном и США при посредничестве Омана состоялась в Женеве 17 февраля. Согласно данным иранского внешнеполитического ведомства, тогда удалось сблизить позиции по нескольким пунктам, которые могут зафиксировать в проекте будущего соглашения по атомной программе. В Вашингтоне отметили, что консультации прошли продуктивно, но указали, что Тегеран пока не соглашается с рядом принципиальных положений, выдвигаемых США.