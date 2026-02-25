Туктамышева: Алиса Лью — явление, я хотела достичь того, чего достигла она

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поделилась мнением об олимпийской чемпионке Алисе Лью.
«Это явление. Я сама, когда была в спорте хотела достичь того, чего достигла Алиса Лю. Не в плане медалей, а в плане жизненной позиции, как нужно относиться к спорту. Не фигурное катание — все, и без него я — никто, а я люблю свою жизнь, но внедрю в нее фигурное катание», — приводит её слова Okko.
Она отметила, что она становится популярна за счёт своей свободы.
«Алиса нужна фигурному катанию, чтобы показать, что другой подход имеет место быть. С ним даже можно побеждать».
Лью в сумме набрала 226,79 балла и завоевала золотую медаль в личном турнире. Также на её счету золото в командном турнире.
Ранее Лью после победы на ОИ по-русски поблагодарила поклонников.