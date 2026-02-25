Нетаньяху назвал Израиль сверхдержавой и гигантом, сравнивая его с Индией

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает свою страну сверхдержавой и гигантом. Такое мнение он выразил, сравнивая Израиль с Индией во время выступления в Кнессете (парламент) по случаю визита в еврейское государство индийского премьера Нарендры Моди.
«Индия — гигантская держава с населением в полтора миллиарда человек. Израиль немного меньше (население — около 10 млн человек — прим. ТАСС). Но Израиль — тоже гигант. Это сверхдержава. Гигант духа, гигант дел, способный творить чудеса», — полагает израильский премьер.
При этом он выразил мнение, что Израиль и Индия прекрасно дополняют друг друга и союзнические отношения между двумя странами следует «вывести на небывалую высоту». «Союз между нами — это мощный множитель наших сильных сторон», — уверен Нетаньяху.