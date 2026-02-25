Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нетаньяху назвал Израиль сверхдержавой и гигантом, сравнивая его с Индией

При этом премьер-министр выразил мнение, что страны прекрасно дополняют друг друга и союзнические отношения между ними следует «вывести на небывалую высоту».

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает свою страну сверхдержавой и гигантом. Такое мнение он выразил, сравнивая Израиль с Индией во время выступления в Кнессете (парламент) по случаю визита в еврейское государство индийского премьера Нарендры Моди.

«Индия — гигантская держава с населением в полтора миллиарда человек. Израиль немного меньше (население — около 10 млн человек — прим. ТАСС). Но Израиль — тоже гигант. Это сверхдержава. Гигант духа, гигант дел, способный творить чудеса», — полагает израильский премьер.

При этом он выразил мнение, что Израиль и Индия прекрасно дополняют друг друга и союзнические отношения между двумя странами следует «вывести на небывалую высоту». «Союз между нами — это мощный множитель наших сильных сторон», — уверен Нетаньяху.

Узнать больше по теме
Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.
Читать дальше