Состояние вице-премьера Сербии опасно для жизни, пишут СМИ

БЕЛГРАД, 25 фев — РИА Новости. Состояние здоровья госпитализированного в среду вице-премьера Сербии и главы МВД Ивицы Дачича опасно для жизни, сообщает портал издания «Вечерне новости» со ссылкой на источник.
«У председателя Социалистической партии Сербии Ивицы Дачича диагностировано двустороннее воспаление лёгких. Состояние его тяжёлое и оно ухудшается в последние несколько часов. Есть риск для жизни», — пишет портал.
Политик, который в разные годы был премьером, вице-премьером и главой МИД и МВД Сербии ранее сообщил, что у него сахарный диабет.
По официально не подтвержденной информации, 60-летний политик подключен к аппаратам.