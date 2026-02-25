Ричмонд
Состояние вице-премьера Сербии опасно для жизни, пишут СМИ

Вечерне новости: состояние вице-премьера Сербии Дачича опасно для жизни.

Источник: © РИА Новости

БЕЛГРАД, 25 фев — РИА Новости. Состояние здоровья госпитализированного в среду вице-премьера Сербии и главы МВД Ивицы Дачича опасно для жизни, сообщает портал издания «Вечерне новости» со ссылкой на источник.

«У председателя Социалистической партии Сербии Ивицы Дачича диагностировано двустороннее воспаление лёгких. Состояние его тяжёлое и оно ухудшается в последние несколько часов. Есть риск для жизни», — пишет портал.

Политик, который в разные годы был премьером, вице-премьером и главой МИД и МВД Сербии ранее сообщил, что у него сахарный диабет.

По официально не подтвержденной информации, 60-летний политик подключен к аппаратам.