В горах Сочи объявили штормовое предупреждение о сильном снеге

«Штормовое предупреждение об очень сильном снеге на территории МО города Сочи Краснодарского края. В горах города Сочи в период с 22−23ч 25 февраля и до утра 26 февраля 2026 года количество выпавшего снега достигнет критерия опасного явления — очень сильный снег», — говорится в сообщении.