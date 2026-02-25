В горах Сочи объявили штормовое предупреждение о сильном снеге

СОЧИ, 25 фев — РИА Новости. Штормовое предупреждение об очень сильном снеге объявлено в горах Сочи с вечера 25 февраля и до утра 26 февраля, сообщили в ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
«Штормовое предупреждение об очень сильном снеге на территории МО города Сочи Краснодарского края. В горах города Сочи в период с 22−23ч 25 февраля и до утра 26 февраля 2026 года количество выпавшего снега достигнет критерия опасного явления — очень сильный снег», — говорится в сообщении.
В администрации курорта рассказали, что в Сочи работает оперативный штаб, все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Дорожная техника готова к работе в горных районах, добавили в мэрии.
Местные власти также напомнили о запрете передвижения на автомобилях без зимней резины.