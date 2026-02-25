Стоимость отдыха на горнолыжных курортах России в марте заметно снизится

Также в марте можно будет с выгодой покататься на Домбае: гостиницу рядом с курортом удастся забронировать в среднем за девять тысяч рублей в сутки. Это на 14 процентов меньше, чем в феврале. Горнолыжный сезон тут длится до конца апреля, а на некоторых вершинах снег лежит до середины мая.