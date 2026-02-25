Ричмонд
Конгрессмен США призвал расследовать инцидент с катером у берегов Кубы

Член Палаты представителей Конгресса США Карлос Хименес призвал провести немедленное расследование инцидента с катером у побережья Кубы.

Об этом он написал в социальной сети X.

«Я призываю к немедленному расследованию обстоятельств этой бойни. Власти Соединённых Штатов должны установить, были ли среди жертв граждане США или их законные постоянные жители, и точно выяснить, что произошло», — заявил Хименес.

Ранее в МВД Кубы сообщили, что катер под флагом США вторгся в воды республики и открыл стрельбу, в результате ответного огня были ликвидированы четыре человека.

