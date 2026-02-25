Экс-глава минфина США покинул Гарвард из-за связей с Эпштейном

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Бывший президент Гарвардского университета и экс-министр финансов США Ларри Саммерс объявил, что покинет все преподавательские и академические должности в Гарварде на фоне скандала из-за его многолетних контактов с финансистом Джеффри Эпштейном, следует из публикации газеты вуза Harvard Crimson.
В ноябре 2025 года Harvard Crimson сообщила, что учебное заведение начинает собственное расследование в отношении Саммерса после того, как были обнародованы документы, согласно которым он обсуждал с Эпштейном внебрачную связь.
По данным газеты, Саммерс оставит пост университетского профессора, а также должность содиректора Центра бизнеса и государственного управления при Школе управления имени Кеннеди. До конца учебного года он останется в отпуске и не будет вести занятия и принимать новых аспирантов.
В письме университетскому изданию Саммерс назвал решение об уходе «трудным» и заявил, что остается «благодарен тысячам студентов и коллег», с которыми ему посчастливилось учиться и работать с тех пор, как он пришел в Гарвард аспирантом 50 лет назад.
«Будучи свободным от формальных обязанностей, как почетный президент и вышедший на пенсию профессор я рассчитываю со временем сосредоточиться на исследованиях, аналитике и комментариях по широкому кругу глобальных экономических вопросов», — добавил он.
Ранее газета Financial Times публиковала заявление Саммерса на фоне обнародования скандальных документов. В нем бывший министр финансов США и экс-руководитель Гарварда сообщил о своем намерении отказаться от публичных обязательств, оставшись лишь преподавателем.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.