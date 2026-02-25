Экс-глава минфина США покинул Гарвард из-за связей с Эпштейном

В письме университетскому изданию Саммерс назвал решение об уходе «трудным» и заявил, что остается «благодарен тысячам студентов и коллег», с которыми ему посчастливилось учиться и работать с тех пор, как он пришел в Гарвард аспирантом 50 лет назад.