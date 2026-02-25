Финский политик назвал бесчеловечным бойкот открытия Паралимпиады

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема высказалась о том, что ряд стран собрались бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады из-за снятия ограничений с российских атлетов.
«Спорт должен объединять нации и людей, а не использоваться как инструмент для распространения раскола. Я считаю бесчеловечным поведением бойкот открытия Игр только потому, что в них примет участие Россия», — приводит его слова ТАСС.
Шесть российских спортсменов получили двусторонние приглашения для участия в соревнованиях. Они выступят на Паралимпийских играх под национальным флагом и с гимном — впервые с 2014 года.
После этого украинская сторона заявила, что их делегация пропустит церемонии открытия и закрытия, а также все другие официальные мероприятия в знак протеста. О своём неучастии в церемониях также заявляли делегации Чехии, Польши и Финляндии.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Ранее Захарова с иронией отреагировала на решение стран бойкотировать открытие Паралимпиады.