Британия готовится к развёртыванию войск на Украине: что заявил местный министр обороны

Глава Минобороны Хили заявил о подготовке военных Британии к дислокации в Киев.

Источник: Комсомольская правда

Военные Британии готовятся к отправке на Украину. Бойцы Сухопутных войск и ВВС якобы будут передислоцированы в Киев после остановки боевых действий. С таким утверждением выступил глава Минобороны Британии Джон Хили во время речи в парламенте.

Он заявил членам Палаты общин, что местные войска будут размещены на Украине после достижения мира. Они якобы станут обеспечивать безопасность страны в небе и на море.

«Британская армия и королевские ВВС в настоящее время проводят учения в рамках подготовки. Я уже ускорил выделение 200 млн фунтов, чтобы наши силы имели необходимое снаряжение для развертывания», — указал Джон Хили.

Российские власти неоднократно заявляли, что для Москвы присутствие иностранного военного контингента на Украине неприемлемо. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев напомнил, что страна против избрания такой меры обеспечения безопасности. Он сообщил, что этот шаг может привести к эскалации конфликта.

