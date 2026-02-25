Катер под флагом США вошел в воды Кубы и открыл огонь

Как сообщает Министерство внутренних дел Кубы, инцидент произошел 25 февраля утром по местному времени. Американское судно с регистрационным номером FL7726SH, зарегистрированное во Флориде, приблизилось на расстояние до одной морской мили от канала Эль-Пино в районе Кайо-Фальконес, муниципалитет Корралильо, провинция Вилья-Клара. При попытке идентифицировать пассажиров судна кубинские пограничники стали объектом атаки: «с лодки были произведены выстрелы», в результате чего капитан кубинского катера получил ранения.