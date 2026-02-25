Катер под флагом США вошел в воды Кубы и открыл огонь

В водах Кубы произошел инцидент с катером, зарегистрированным в США, который открыл огонь по кубинским пограничникам. В результате ответного огня были ликвидированы четыре человека, находившихся на борту судна.
Как сообщает Министерство внутренних дел Кубы, инцидент произошел 25 февраля утром по местному времени. Американское судно с регистрационным номером FL7726SH, зарегистрированное во Флориде, приблизилось на расстояние до одной морской мили от канала Эль-Пино в районе Кайо-Фальконес, муниципалитет Корралильо, провинция Вилья-Клара. При попытке идентифицировать пассажиров судна кубинские пограничники стали объектом атаки: «с лодки были произведены выстрелы», в результате чего капитан кубинского катера получил ранения.
В ходе столкновения пограничники ликвидировали четырех нападающих и ранили еще шестерых. Все пострадавшие были эвакуированы и получили необходимую медицинскую помощь. На момент инцидента на борту американского судна находились пять сотрудников.
Министерство также отметило, что «расследования компетентных органов продолжаются с целью полного выяснения обстоятельств произошедшего».
Пресс-служба посольства Кубы в США подтвердила информацию о происшествии через социальную сеть X. Ведомство подчеркивает важность расследования для установления всех деталей инцидента и обеспечения безопасности в территориальных водах страны.
Ранее лидеры стран Карибского бассейна призывают к «деэскалации и диалогу» на фоне нефтяного эмбарго США в отношении Кубы.