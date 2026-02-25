Ричмонд
В ISU заявили о прозрачном судействе фигуристов на Олимпиаде

В ISU считают справедливыми оценки фигуристов на Олимпийских играх в Италии.

В организации отметили, что оценки усредняются по оставшимся судьям, а технические элементы проверяются и подтверждаются технической комиссией для обеспечения соответствия правилам. Также комитет по оценке официальных лиц дополнительно оценивает выступления, чтобы обеспечить целостность и качество соревнований.

«Международный союз конькобежцев полностью уверен в выставленных оценках и остаётся полностью приверженным справедливости и прозрачности во всех соревнованиях», — приводит заявление ТАСС.

Напомним, что на Олимпиаде Пётр Гуменник и Аделия Петросян заняли шестые места.

Ранее Анастасия Волочкова оценила судейство в фигурном катании на Олимпиаде в Италии.