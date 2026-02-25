Ричмонд
Экс-глава Минфина США оставляет Гарвард из-за скандала по делу Эпштейна

Бывший президент Гарвардского университета и экс-министр финансов США Ларри Саммерс покидает все преподавательские и академические должности в вузе.

Об этом сообщает университетская газета Harvard Crimson.

По данным издания, Саммерс оставит пост университетского профессора и должность содиректора Центра бизнеса и государственного управления при Школе управления имени Кеннеди из-за давних личных отношений с осуждённым скандальным финансистом Джеффри Эпштейном.

В письме Harvard Crimson Саммерс назвал решение «трудным» и заявил, что остаётся «благодарен тысячам студентов и коллег».

«Будучи свободным от формальных обязанностей, как почётный президент и вышедший на пенсию профессор, я рассчитываю со временем сосредоточиться на исследованиях, аналитике и комментариях по широкому кругу глобальных экономических вопросов», — отметил он.

Ранее газета The Times сообщила о задержании бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона по делу о связях с Джеффри Эпштейном.

Также британские власти планируют опубликовать документы по делу Мандельсона в начале марта.

США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
