Экс-глава Минфина США оставляет Гарвард из-за скандала по делу Эпштейна

Бывший президент Гарвардского университета и экс-министр финансов США Ларри Саммерс покидает все преподавательские и академические должности в вузе.
Об этом сообщает университетская газета Harvard Crimson.
По данным издания, Саммерс оставит пост университетского профессора и должность содиректора Центра бизнеса и государственного управления при Школе управления имени Кеннеди из-за давних личных отношений с осуждённым скандальным финансистом Джеффри Эпштейном.
В письме Harvard Crimson Саммерс назвал решение «трудным» и заявил, что остаётся «благодарен тысячам студентов и коллег».
«Будучи свободным от формальных обязанностей, как почётный президент и вышедший на пенсию профессор, я рассчитываю со временем сосредоточиться на исследованиях, аналитике и комментариях по широкому кругу глобальных экономических вопросов», — отметил он.
Ранее газета The Times сообщила о задержании бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона по делу о связях с Джеффри Эпштейном.
Также британские власти планируют опубликовать документы по делу Мандельсона в начале марта.