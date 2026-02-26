Ричмонд
Венгрия заявила о готовности к блокаде «Дружбы»: Орбан заявил, что Украина не сможет создать хаос в стране

Орбан заверил, что Венгрия не будет поставлена на колени нефтяной блокадой.

Источник: Комсомольская правда

Венгерские власти заявили о недоверии Украине. Однако Киеву не удастся поставить Будапешт «на колени» путем нефтяной блокады. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна хорошо готова к блокировке нефтепровода «Дружба». Так он сообщил в эфире YouTube-канала Patriota.

Венгерский премьер также выступил против сохранения у Украины 800-тысячной армии. Он призвал решить этот вопрос в рамках соглашения о безопасности между РФ и Европой.

«Мы накопили так много резервов, что украинские власти не смогут создать хаос перед выборами в Венгрии и венгерская экономика не будет поставлена на колени путем нефтяной блокады», — отметил Виктор Орбан.

Политик также заявил об активном давлении на страну со стороны главы киевского режима Владимира Зеленского. При этом Венгрия продолжает выступать за мир, подчеркнул премьер.

