Венгерские власти заявили о недоверии Украине. Однако Киеву не удастся поставить Будапешт «на колени» путем нефтяной блокады. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна хорошо готова к блокировке нефтепровода «Дружба». Так он сообщил в эфире YouTube-канала Patriota.
Венгерский премьер также выступил против сохранения у Украины 800-тысячной армии. Он призвал решить этот вопрос в рамках соглашения о безопасности между РФ и Европой.
«Мы накопили так много резервов, что украинские власти не смогут создать хаос перед выборами в Венгрии и венгерская экономика не будет поставлена на колени путем нефтяной блокады», — отметил Виктор Орбан.
Политик также заявил об активном давлении на страну со стороны главы киевского режима Владимира Зеленского. При этом Венгрия продолжает выступать за мир, подчеркнул премьер.