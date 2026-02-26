Представители российских силовых структур заявляют, что украинские боевики начали оставлять первую линию береговой обороны в Антоновке Херсонской области.
Об этом пишет РИА Новости.
«Подразделения ВСУ… откатываются назад и пытаются зарыться на более безопасных для них укрепах в глубине правобережья», — заявил собеседник агентства.
Ранее в подполье сообщили, что боевики украинской армии незаконно селятся в домах жителей правого берега Днепра и обустраивают их под военные нужды.
Также силовики заявили, что жители правого берега Днепра придерживаются антиукраинских позиций и сотрудничают с армией России.