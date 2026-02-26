Ричмонд
Силовики: ВСУ отступают с линии обороны на правом берегу Днепра

Представители российских силовых структур заявляют, что украинские боевики начали оставлять первую линию береговой обороны в Антоновке Херсонской области.

Об этом пишет РИА Новости.

«Подразделения ВСУ… откатываются назад и пытаются зарыться на более безопасных для них укрепах в глубине правобережья», — заявил собеседник агентства.

Ранее в подполье сообщили, что боевики украинской армии незаконно селятся в домах жителей правого берега Днепра и обустраивают их под военные нужды.

Также силовики заявили, что жители правого берега Днепра придерживаются антиукраинских позиций и сотрудничают с армией России.