Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин призвал к кооперации в сфере биоэкономики, рассказал Лихачев

Лихачев: Путин отметил важность усилий по коммерциализации научных разработок.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с учеными на полях Форума будущих технологий в Москве обратил внимание на необходимость дополнительных усилий по организации взаимодействия между научными институтами и крупными промышленными компаниями для вывода на рынок новых российских технологических решений в области биоэкономики, рассказал глава «Росатома» Алексей Лихачев, присутствовавший на встрече.

Форум будущих технологий в нынешнем году посвящен биоэкономике. Самый сложный этап в коммерциализации высокотехнологичных разработок — переход «от озарения, от поиска решения до технического, промышленного формата его реализации», отметил Лихачев в комментарии телеканалу «Россия 24» по итогам встречи.

«Вот здесь нужны, и президент на это обратил внимание, дополнительные усилия и решения в кооперации научных институтов, фундаментальных и прикладных, в кооперации индустриальных крупных компаний, имеющих разные компетенции», — сказал глава «Росатома».

Узнать больше по теме
Биография Алексея Лихачева
Нынешний глава госкорпорации «Росатом» начал с должности рядового инженера и проделал внушительный карьерный путь. В этом материале собрали главное из биографии Алексея Лихачева: его семья, детство, личная жизнь.
Читать дальше