Путин призвал к кооперации в сфере биоэкономики, рассказал Лихачев

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с учеными на полях Форума будущих технологий в Москве обратил внимание на необходимость дополнительных усилий по организации взаимодействия между научными институтами и крупными промышленными компаниями для вывода на рынок новых российских технологических решений в области биоэкономики, рассказал глава «Росатома» Алексей Лихачев, присутствовавший на встрече.