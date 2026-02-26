Путин призвал к кооперации в сфере биоэкономики, рассказал Лихачев

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с учеными на полях Форума будущих технологий в Москве обратил внимание на необходимость дополнительных усилий по организации взаимодействия между научными институтами и крупными промышленными компаниями для вывода на рынок новых российских технологических решений в области биоэкономики, рассказал глава «Росатома» Алексей Лихачев, присутствовавший на встрече.
Форум будущих технологий в нынешнем году посвящен биоэкономике. Самый сложный этап в коммерциализации высокотехнологичных разработок — переход «от озарения, от поиска решения до технического, промышленного формата его реализации», отметил Лихачев в комментарии телеканалу «Россия 24» по итогам встречи.
«Вот здесь нужны, и президент на это обратил внимание, дополнительные усилия и решения в кооперации научных институтов, фундаментальных и прикладных, в кооперации индустриальных крупных компаний, имеющих разные компетенции», — сказал глава «Росатома».