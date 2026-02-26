Умеров встретится с представителями США в Женеве

Принимавший участие в трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию Уиткофф после встреч в Женеве пообещал хорошие новости в контексте украинского урегулирования в ближайшие недели. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 февраля отметил, что РФ ценит позицию США по урегулированию на Украине, при этом следит за попытками Европы сбить Соединенные Штаты с курса, согласованного в Анкоридже.