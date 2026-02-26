В Конгрессе США ждут от властей информацию об инциденте с катером возле Кубы

Ранее агентство Reuters со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел Кубы сообщило, что катер из Флориды под флагом США вошел в воды острова. Находившееся на борту люди начали стрелять по приблизившимся к ним кубинским военным, которые, в свою очередь, открыли ответный огонь. По данным ведомства, в результате перестрелки были убиты четыре американца, еще шесть пострадали. Кроме того, ранения получил командир кубинского пограничного патруля.