В Конгрессе США ждут от властей информацию об инциденте с катером возле Кубы

Член Палаты представителей Мария Эльвира Салазар отметила, что внимательно следит за развитием ситуации.

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Мария Эльвира Салазар (республиканка от штата Флорида) заявила, что ждет от американских властей дополнительную информацию об инциденте с катером у побережья Кубы.

«Я внимательно слежу за сообщениями о том, что силы кубинского режима открыли огонь по скоростному катеру, зарегистрированному во Флориде, в результате чего четыре человека были убиты, а шестеро получили ранения. Ситуация развивается, и я ожидаю дополнительной информации от властей США», — написала она в X.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел Кубы сообщило, что катер из Флориды под флагом США вошел в воды острова. Находившееся на борту люди начали стрелять по приблизившимся к ним кубинским военным, которые, в свою очередь, открыли ответный огонь. По данным ведомства, в результате перестрелки были убиты четыре американца, еще шесть пострадали. Кроме того, ранения получил командир кубинского пограничного патруля.

