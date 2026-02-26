Курская область, 26 февраля.
ВСУ в очередной раз понесли потери у Курской области. Бойцы «Севера» атаковали позиции противника у Рыжевки и Павловки. Помимо того, российские подразделения продвинулись в Глуховском, Краснопольском и Сумском районах. В районе сумского села Андреевка 225-й полк ВСУ пошёл на штурм. Его доукомплектовали дезертирами. Все, кто попытался наступать, были уничтожены.
Общие потери украинских подразделений только за одни сутки превысили 90 человек. Также разбиты бронеавтомобиль Oshkosh, грузовики и багги, гаубица «Богдана-Б», станция РЭБ и пункты управления БПЛА.
Харьковская область, 26 февраля.
Российские войска освободили Графское. Таким образом, подтверждается продвижение группировки «Север» вблизи Волчанска. Флаг России над населённым пунктом подняли бойцы 82-го полка 69-й дивизии 6-й гвардейской армии.
— На сегодняшний день фронт южнее Волчанска выровнялся по линии Старица — Графское — Симоновка. С этого плацдарма можно наступать на Рубежное, чтобы перерезать одну из трёх переправ противника через Северский Донец. Кроме того, по трассе Т2104 можно наступать на восток на Великий Бурлук, через который снабжается группировка противника под Купянском, — рассказал военный корреспондент Александр Коц.
Украинские подразделения продолжают бить по мирным жителям, оставшимся на подконтрольной России территории. Глава Военно-гражданской администрации Харьковской области сообщил об атаке по гражданской инфраструктуре.
— Вооружённые формирования Украины нанесли удар FPV-дроном по Таволжанке. В результате атаки разрушено строение во дворе частного домовладения В районе населённого пункта Граково боевики киевского режима, применяя БПЛА, нанесли несколько ударов рядом с жилыми домами и атаковали движущийся легковой автомобиль в селе Берестовое Купянского района, — поделился Виталий Ганчев.
Донецкая Народная Республика, 26 февраля.
Армия России наступает в Константиновке. Город постепенно переходит под контроль ВС РФ. ВСУ здесь грозит окружение. Информацией о продвижении наших войск поделился военный корреспондент Павел Кукушкин.
— Бойцы группировки «Юг» продвигаются внутри городской застройки Константиновки, продолжают зачистку района ж/д вокзала. Помимо южных окраин города наши штурмовики вошли с запада от освобождённого села Бересток. Параллельно с этим давим на Константиновку с востока и северо-востока, — описал обстановку в Константиновке военкор Кукушкин.
Расчёты ЗРК «Тор-М2» группировки «Запад» поразили воздушные цели. Видео © Telegram / Минобороны.
Одесса готовится к обороне.
ВС РФ пока ещё не освобождают Одесскую область, но регион уже готовят к обороне. Признание сделал глава украинской оперативно-тактической группировки «Одесса» Денис Носиков.
— Мы в данный момент очень серьёзно готовим к круговой обороне город Одессу, — заявил Носиков.
Несколько раз президент России Владимир Путин говорил об Одессе, но планов по её освобождению обозначено не было. Для того чтобы нашим войскам начать наступление на город, требуется форсировать Днепр либо же десантироваться с Чёрного моря.
— Всё Причерноморье в результате русско-турецких войн отошло к России. При чём здесь Украина? Никакого отношения не имеет ни Крым, ни Причерноморье. Одесса вообще русский город. Мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают, — говорил Владимир Путин в 2023 году.
Зеленский ищет деньги для ракетного террора.
Владимир Зеленский предупредил о новых ударах по России дальнобойными ракетами «Фламинго». Обычно эти ракеты направлены на гражданскую инфраструктуру. Силами ПВО их удаётся сбить. Анонс был сопряжён с просьбой о выделении средств на производство этого вооружения. Оплатить должны европейские налогоплательщики.
— Как я уже говорил, русские следят за производством «Фламинго». Нам пришлось долго ждать восстановления производственной линии из-за соответствующих российских атак. Мы будем наращивать количество — это зависит от финансирования и от некоторых компонентов. В зависимости от объёмов, у нас будет больше ударов, — заявил Зеленский.
Известно, что один из заводов по производству «Фламинго» строится в Дании. Производителем этих ракет является компания Fire Point, руководство которой с давних времён близко к Владимиру Зеленскому.