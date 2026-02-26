Новости СВО. ВС РФ освободили Графское, штурмуют Константиновку, ВСУ готовят Одессу к обороне, Киев клянчит деньги на «Фламинго», 26 февраля

— На сегодняшний день фронт южнее Волчанска выровнялся по линии Старица — Графское — Симоновка. С этого плацдарма можно наступать на Рубежное, чтобы перерезать одну из трёх переправ противника через Северский Донец. Кроме того, по трассе Т2104 можно наступать на восток на Великий Бурлук, через который снабжается группировка противника под Купянском, — рассказал военный корреспондент Александр Коц.