Al Jazeera: Арагчи изложил главе МИД Омана пункты возможного соглашения с США

Речь шла о «соглашении относительно иранской ядерной программы и отмены американских санкций», введенных в отношении исламской республики, сообщил телеканал.

РАБАТ, 26 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провел в Женеве встречу с главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди, в ходе которой изложил положения потенциального соглашения с Соединенными Штатами. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По данным Al Jazeera, в ходе переговоров Арагчи «представил оманскому министру пункты возможных договоренностей с США». Отмечается, что речь шла о «соглашении относительно иранской ядерной программы и отмены американских санкций», введенных в отношении исламской республики.

Министр иностранных дел Ирана во главе делегации прибыл в Женеву для участия в третьем раунде непрямых переговоров с США по ядерной проблематике, который запланирован на четверг.

В январе в Белом доме предупредили, что всерьез рассматривают возможность применения силы против исламской республики. Вашингтон тогда выразил надежду, что Тегеран сядет за стол переговоров и заключит «справедливую и равноправную» сделку, подразумевающую полный отказ от ядерного оружия. Иранские власти неоднократно заявляли об отсутствии намерения создать атомную бомбу.

