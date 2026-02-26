Al Jazeera: Арагчи изложил главе МИД Омана пункты возможного соглашения с США

В январе в Белом доме предупредили, что всерьез рассматривают возможность применения силы против исламской республики. Вашингтон тогда выразил надежду, что Тегеран сядет за стол переговоров и заключит «справедливую и равноправную» сделку, подразумевающую полный отказ от ядерного оружия. Иранские власти неоднократно заявляли об отсутствии намерения создать атомную бомбу.