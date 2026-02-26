Фицо пригрозил Киеву ответными мерами из-за срыва поставок нефти по «Дружбе»

По словам главы словацкого правительства, Братислава рассчитывает на выполнение договорённостей по поставкам сырья.
«Правительство готово и к другим ответным мерам, если мы будем видеть, что не заинтересованы поставлять нам то, на что у нас есть право, то, что мы купили», — подчеркнул Фицо.
При этом он не стал раскрывать, какие именно шаги может предпринять Словакия, но дал понять: варианты на столе есть, и решение может быть принято в любой момент.
Ранее Роберт Фицо заявил, что Владимир Зеленский наносит ущерб Словакии из-за её позиции по конфликту на Украине. По его словам, Киев уже перекрыл транзит газа, что обошлось Братиславе примерно в 500 миллионов евро ежегодных потерь. Теперь, как утверждает словацкий премьер, остановка прокачки нефти усилила логистические сложности и увеличила экономические риски.
