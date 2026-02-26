Российские путешественники установили флаг RT в Антарктиде

Российские путешественники Константин Аксёнов и Владимир Попов установили флаг RT в Антарктиде. Это произошло в ходе экспедиции «Русская Антарктида на кайтах».
Путешественники впервые в истории прошли на кайтах проливы Южных Шетландских островов и установили четыре мировых рекорда. Официальную фиксацию достижений осуществлял главный редактор Книги рекордов России Алексей Свистунов.
Аксёнов открыл счёт рекордам экспедиции, финишировав первым на переходе от острова Ронге до острова Кувервиль. Вторым достижением стало пересечение пролива в групповом зачёте, где рекорд также зафиксировали за Поповым.
Россияне также преодолели расстояние около 3,7 км в условиях, которые эксперты называют одними из самых суровых на планете. Ранее переходы на кайтах в таких высоких широтах никогда не совершались.
Кроме того, Попов, родившийся 12 июля 1963 года, стал самым возрастным кайтсёрфером, совершившим переход в Антарктиде.
«Мы поставили амбициозную задачу — установить новые мировые рекорды в Антарктиде, и с радостью могу сказать: мы её выполнили», — поделился он.
Главный редактор Книги рекордов России отметил, что погодные условия оказались экстремальными даже по меркам Антарктиды. Например, около недели участникам экспедиции не удавалось приступить к переходу из-за сильного ветра, дождя и снега.