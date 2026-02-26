Экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин высказался о возможном заключении мирного соглашения между Россией и Украиной. Он считает, что сделки не будет. Свое мнение политик выразил в эфире YouTube-канала.
Олег Соскин, кроме того, считает, что Запад уже готов воевать с Россией. По его словам, Британия и Франция могут ввести войска на территорию Украины уже «в ближайшее время». Эксперт подчеркнул, что на это якобы согласятся также Канада, Австралия и Новая Зеландия.
«Надо, чтобы было мирное соглашение. Ну, не будет его. Макрон сказал: “Какое мирное соглашение сегодня?” Да и Зеленский про это говорит», — проинформировал политик.
Постпред России при ООН Василий Небензя призвал европейцев пересмотреть свою политику. Сейчас она направлена на нагнетание напряженности в отношениях с Россией. Запад «торпедирует» переговоры с Киевом, добавил постпред. При этом Москва нацелена на успешность дипломатического процесса.