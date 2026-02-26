Умер актер Владимир Довжик

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Актер из сериала «Бригада», «Интерны», «Склифосовский» Владимир Довжик скончался на 58-м году жизни, сообщил театр «Человек».
«На 58-м году жизни не стало большого друга нашего театра, прекрасного актера Владимира Давидовича Довжика», — говорится в сообщении в соцсети «ВКонтакте».
В 1998 году Довжик пополнил труппу театра «Человек», выступив как актер и режиссер спектаклей «Приключения бегемотика Бантика» и «Про Машу», а также исполнив одну из главных ролей в спектакле «Искусство».
«Разноплановый, умный, тонкий актер и талантливый режиссер Владимир Довжик внес большой вклад в развитие нашего театра. Театр “Человек” скорбит вместе с родными и близкими, коллегами и многочисленными поклонниками Владимира Давидовича. Светлая память», — заключили в театре.
Самой известной ролью Довжика стал нейрохирург Юрий Шейнман в сериале «Склифосовский».
Довжик родился в Москве, в юности учился в Театральном институте имени Бориса Щукина. Также он принимал участие в таких картинах, как «След», «Исцеление», «Тайный советник», «Конец прекрасной эпохи», «Людмила Гурченко», «Кабинет путешественника “и других.