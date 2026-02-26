Опасные амбиции: каковы перспективы расширения «ядерного клуба»

Дания открыта к обсуждению вопроса о софинансировании ядерных программ или хранении ядерного оружия на территории королевства, сообщил министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен. По его словам, такое обсуждение должно проходить в рамках НАТО. Ранее и власти Эстонии допустили размещение ядерного оружия на территории страны, если такое решение будет принято в рамках оборонных планов альянса. В начале февраля и Турция заявила, что будет вынуждена присоединиться к ядерной гонке, если такое оружие появится у других стран региона. Как отмечают эксперты, Россия чётко понимает, что западные границы на фоне «активизировавшейся ядерной риторики» более безопасными не становятся, а потому продолжает укреплять свой военный потенциал.
Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что открыт к обсуждению вопроса о софинансировании ядерных программ или хранении ядерного оружия на территории королевства. Как он сообщил изданию Politiken во время визита в Киев, такое обсуждение должно проходить в рамках НАТО.
«Я открыт для обсуждения всей структуры нашей ядерной политики в сложившейся ситуации. Как с экономической точки зрения, так и с точки зрения потенциала», — приводит ТАСС слова датского министра.
Ранее и власти Эстонии допустили размещение ядерного оружия на территории страны, если такое решение будет принято в рамках оборонных планов НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел балтийской республики Маргус Цахкна.
«Мы не против размещения ядерного оружия на нашей территории. У нас нет такой доктрины, которая бы исключала это, если НАТО сочтёт необходимым в соответствии с нашими планами обороны разместить, например, ядерное оружие и на нашей территории», — цитирует министра портал национального гостелерадио ERR.
Эти заявления оценили в Кремле. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российская сторона предпримет все необходимые шаги для обеспечения своей безопасности.
«Если на территории Эстонии будет ядерное оружие, нацеленное на нас, то на территорию Эстонии будет нацелено наше ядерное оружие. И Эстония должна чётко это понимать. Россия всегда будет делать то, что должно, для обеспечения собственной безопасности. Тем более в вопросах ядерного сдерживания», — сообщил Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
До этого и министр обороны Эстонии Ханно Певкур объявлял, что страна готова принимать у себя военные самолёты стран НАТО, способные нести ядерные боеголовки.
Штаб-квартира НАТО.
Gettyimages.ru.
© Michael Nguyen / NurPhoto.
В начале февраля и Турция заявила, что будет вынуждена присоединиться к ядерной гонке, если такое оружие появится у других стран региона. С таким сообщением выступил глава турецкого МИД Хакан Фидан.
«Этот вопрос нужно рассматривать в контексте общей стратегической ситуации. Честно говоря, мы не хотим видеть в регионе драматические изменения, которые могут нарушить текущий баланс сил. Страны, к примеру, имеющие проблемные вопросы с Ираном, начнут стремиться к обладанию ядерным оружием. И нам, вероятно, придётся невольно присоединиться к этой гонке. Поэтому я не думаю, что это будет очень полезно для региона», — сказал Фидан в эфире телеканала CNN Türk.
Украинский вопрос и «ядерный клуб».
Напомним, что, по данным Службы внешней разведки РФ, Франция и Великобритания активно работают над предоставлением Украине ядерной бомбы, а также средств её доставки.
Такие планы назвал безответственными, противоправными и опасными в ходе заседания Совбеза ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.
МИД Китая со своей стороны выступил с заявлением о недопустимости применения ядерного оружия и недопущении ядерной войны, а также «о необходимости неукоснительного соблюдения международных обязательств по нераспространению ядерного оружия».
Стоит отметить, что посол Украины в Великобритании и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ещё в ноябре 2025 года в своей статье для The Telegraph предложил разместить на Украине ядерное оружие в качестве «гарантий безопасности».
Напомним, что на данный момент официально ядерным оружием располагают, в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), Соединённые Штаты, СССР (после 1991 года — Россия), Великобритания, Франция и Китай. Помимо этой группы, есть и другая категория стран, обладающих ЯО, но не имеющих официального статуса согласно ДНЯО, — это Индия, Пакистан и КНДР. К этой категории государств принято относить и Израиль, который не подтверждает и не отрицает наличия ядерного оружия.
«Чреват очень серьёзными последствиями».
Как отмечают эксперты, заявления от Дании и Эстонии о ядерном оружии следует рассматривать в первую очередь в контексте продолжающихся переговоров по украинскому вопросу.
«Эти страны НАТО пытаются произвести впечатление на Россию, а также они хотят попытаться ослабить её переговорные позиции в ходе урегулирования конфликта на Украине. При этом разговоры о размещении ядерного оружия на территории Эстонии не удивляют. Это ожидаемая инициатива, но переговоры об этом могут длиться десятилетиями. Тем более что на текущий момент продолжает действовать Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). И все заявления Дании и Эстонии вступают в прямое противоречие с этим договором», — рассказал в беседе с RT директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Как пояснили аналитики, страны, присоединившиеся к ДНЯО в качестве неядерных государств, взяли на себя обязательства не приобретать ядерное оружие. В то же время те государства, у которых уже есть ядерное оружие, согласно договору, не могут передавать другим странам ЯО, а также не должны помогать, поощрять или побуждать их к производству или приобретению ядерного оружия.
«Дания и Эстония берут на себя слишком большую ответственность, выступая с предложениями, связанными с ядерным оружием. Безусловно, Россия обязательно отреагирует на подобного рода вызовы, определив эти страны в качестве своих приоритетных целей, если на их территорию будет доставлено ЯО. И на этом фоне возникает вопрос — прежде чем делать такие предложения, посоветовались ли власти этих государств со своим населением», — отметил Мухин.
По его словам, в случае с планами по передаче Украине ядерного оружия со стороны Франции и Великобритании они и вовсе «выглядят не только отчаянными, но и суицидальными».
«Это всё равно что давать обезьяне гранату с практически выдернутой чекой. Подобного рода акт будет интерпретирован как вступление в конфликт со стороны Франции и Британии со всеми вытекающим отсюда последствиями. Перевод подобного рода предложений в практическую плоскость чреват очень серьёзными последствиями, о чём, естественно, руководство стран, которые озвучивают такие инициативы, осведомлено», — сказал Мухин.
Со своей стороны военный эксперт Иван Коновалов оценил перспективы расширения «ядерного клуба» и стремление ряда стран обладать ЯО.
«Любая страна, конечно, хотела бы получить ядерное оружие, но вопрос тут в другом — а готова ли эта страна предоставить необходимые гарантии и быть ответственной. Но на фоне всех этих заявлений мы видим, что ответственность на себя готовы брать только три страны — это Россия, США и КНР. Все остальные выкручиваются, как только могут, среди таких стран — и Израиль, который не признаётся в обладании ядерным оружием», — отметил Коновалов в разговоре с RT.
Сгенерировано с помощью ИИ.
Как пояснил военный эксперт Алексей Леонков в комментарии RT, Россия чётко понимает, что западные границы на фоне «активизировавшейся ядерной риторики» более безопасными не становятся.
«Появление новых игроков “ядерного клуба”, особенно на западных границах РФ, является для Российской Федерации прямой угрозой. И это не может не остаться без внимания со стороны Москвы. По этой причине РФ поддерживает свой ядерный потенциал, а также запускает в разработку новые ракетные комплексы. Уже есть крайне удачный пример укрепления военного потенциала России — был создан ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой “Орешник” и продемонстрировано его применение всему миру. Боевое оснащение ракеты позволяет ей гарантированно преодолевать любые средства противоракетной обороны и поражать цели на всей территории Европы», — заключил Леонков.