Опасные амбиции: каковы перспективы расширения «ядерного клуба»

Дания открыта к обсуждению вопроса о софинансировании ядерных программ или хранении ядерного оружия на территории королевства, сообщил министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен. По его словам, такое обсуждение должно проходить в рамках НАТО. Ранее и власти Эстонии допустили размещение ядерного оружия на территории страны, если такое решение будет принято в рамках оборонных планов альянса. В начале февраля и Турция заявила, что будет вынуждена присоединиться к ядерной гонке, если такое оружие появится у других стран региона. Как отмечают эксперты, Россия чётко понимает, что западные границы на фоне «активизировавшейся ядерной риторики» более безопасными не становятся, а потому продолжает укреплять свой военный потенциал.