Путин и Лукашенко проведут в Москве заседание Высшего госсовета СГ

По его итогам было подписано 15 документов, в том числе постановление о придании продукции белорусских и российских производителей статуса «товар Союзного государства», проект постановления о создании комитета по стандартизации и качеству Союзного государства, а также отчет о выполнении плана мероприятий по работе с имуществом СГ.