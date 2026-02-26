Счетная палата выявила разброс цен при госзакупках типового ПО

«При этом в закупках малых объемов до 100 лицензий ценовой диапазон составляет от 445,87 до 2 862,50 рубля, разница — в 6,4 раза. При средних объемах более 100 и до 1 000 лицензий ценовой диапазон сужается до 469,35−1 852,35 рубля, разница — в 3,9 раза. При крупных объемах больше 1 000 лицензий ценовой диапазон также сужается и составляет от 529,63 до 1 632,27 рубля, разница — в 3,1 раза. Наблюдается последовательное сужение ценового диапазона от 540 до 200% при увеличении объема закупки», — отмечается в отчете.