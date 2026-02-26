Генпрокурор Флориды поручил начать расследование инцидента у берегов Кубы

НЬЮ-ЙОРК, 26 фев — РИА Новости. Генпрокурор штата Флорида Джеймс Утмайер сообщил, что распорядился начать расследование после того, как кубинские пограничники вступили в перестрелку с вторгнувшимся в воды страны катером и ликвидировали нескольких человек.
«Я поручил управлению прокуратуры штата начать расследование совместно с нашими федеральными, региональными и правоохранительными партнёрами», — написал он в Х.
Он утверждает, что кубинским властям нельзя доверять, пообещав сделать всё возможное, чтобы привлечь к ответственности причастных.
