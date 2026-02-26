Глава СПЧ призвал разобраться с фразой о «4 млн доносов»

Председатель СПЧ Валерий Фадеев на научном совете РВИО призвал разобраться с фразой о «4 млн доносов».
В ходе мероприятия Фадеев заявил, что общество до сих пор не сформировало единую оценку эпохи правления Иосифа Сталина. В своей речи глава СПЧ упомянул фразу писателя Сергея Довлатова о 4 млн доносов.
«Я хочу спросить — кто написал 4 млн доносов?.. Это же фраза ходовая и все на неё опираются. Если это не так, давайте её разоблачим, потому что политически это очень сильная фраза», — заявил Фадеев.