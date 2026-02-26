Ричмонд
Генпрокурор Флориды поручил начать расследование инцидента с катером у Кубы

Генпрокурор Флориды Джеймс Утмейер в X заявил, что он дал поручение начать расследование инцидента с катером у берегов Кубы.

По словам Утмайера, будет сделано всё возможное, чтобы привлечь кубинское правительство к ответственности.

«Я поручил прокуратуре штата работать с нашими партнёрами на уровне штата и федерального правительства, а также с правоохранителями для начала расследования», — заявил он.

Ранее член палаты представителей конгресса США Карлос Хименес призвал расследовать случившееся и написал, что «кубинский режим должен быть отправлен на свалку истории».

Напомним, в МВД Кубы сообщили, что катер под флагом США вторгся в воды республики и открыл стрельбу, в результате ответного огня были ликвидированы четыре человека.

