«Утром 25 февраля 2026 года в территориальных водах Кубы был обнаружен скоростной катер с регистрационным номером FL7726SH, зарегистрированный во Флориде, США, который приблизился на расстояние 1 морской мили к северо-востоку от канала Эль-Пино, провинция Вилья-Клара. Когда к нему приблизился катер пограничных войск Министерства внутренних дел [Кубы] с 5 бойцами для идентификации, с судна-нарушителя открыли огонь по кубинским военнослужащим, в результате чего командир кубинского судна получил ранение. В результате столкновения, по состоянию на момент подготовки данной информации, со стороны иностранцев четверо нападавших были убиты и шестеро получили ранения», — говорится в заявлении, опубликованном в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).