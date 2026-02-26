Четверо погибших и расследование. Катер под флагом США открыл огонь у Кубы

ТАСС собрал основное об инциденте.
- Катер под флагом США вошел в воды Кубы и открыл огонь.
- В результате ответного огня четыре американца погибли, еще шестеро пострадали. Среди пострадавших командир кубинского пограничного патруля.
- Представитель генсека ООН сообщил ТАСС, что организация выясняет детали инцидента.
- В Конгрессе США ждут от властей информацию об инциденте.
- Береговая охрана США заявила ТАСС, что не комментирует инцидент с катером в водах Кубы.
- Генпрокурор Флориды Джеймс Утмейер заявил о начале расследования инцидента.
- Южное командование США в ответ на запрос ТАСС перенаправило вопросы об инциденте Госдеп.
- Как сообщило кубинское МВД, пострадавшие были эвакуированы и получили медицинскую помощь.
- Ведомство также заявило о готовности защищать воды республики.
- Катер не относился к ВМС США или Береговой охране, сообщила газета The New York Times. По ее данным, это было гражданское американское судно.
- Губернатору Флориды Рону Десантису сообщили о произошедшем.
- Администрация США не рассматривает инцидент как нечто серьезное и вызывающее значительную тревогу, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.