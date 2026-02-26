Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четверо погибших и расследование. Катер под флагом США открыл огонь у Кубы

Катер под флагом США вошел в воды Кубы и открыл огонь, сообщило агентство Reuters. Четыре человека погибли, шестеро пострадали. Позднее эту информацию подтвердили в кубинском МВД.

Источник: Reuters

ТАСС собрал основное об инциденте.

  • Катер под флагом США вошел в воды Кубы и открыл огонь.
  • В результате ответного огня четыре американца погибли, еще шестеро пострадали. Среди пострадавших командир кубинского пограничного патруля.
  • Представитель генсека ООН сообщил ТАСС, что организация выясняет детали инцидента.
  • В Конгрессе США ждут от властей информацию об инциденте.
  • Береговая охрана США заявила ТАСС, что не комментирует инцидент с катером в водах Кубы.
  • Генпрокурор Флориды Джеймс Утмейер заявил о начале расследования инцидента.
  • Южное командование США в ответ на запрос ТАСС перенаправило вопросы об инциденте Госдеп.
  • Как сообщило кубинское МВД, пострадавшие были эвакуированы и получили медицинскую помощь.
  • Ведомство также заявило о готовности защищать воды республики.
  • Катер не относился к ВМС США или Береговой охране, сообщила газета The New York Times. По ее данным, это было гражданское американское судно.
  • Губернатору Флориды Рону Десантису сообщили о произошедшем.
  • Администрация США не рассматривает инцидент как нечто серьезное и вызывающее значительную тревогу, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше