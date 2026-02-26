Ричмонд
МВД Кубы заявило о готовности защищать воды республики

Сообщение прозвучало на фоне ситуации с катером из США.

ГАВАНА, 26 февраля. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Кубы в свете инцидента с вторжением в воды республики катера с американским номерным знаком заявило о готовности «в условиях нынешних вызовов» защищать территориальные воды страны.

«В условиях нынешних вызовов Куба подтверждает свою приверженность защите своих территориальных вод, основываясь на принципе, согласно которому национальная оборона является столпом кубинского государства в обеспечении его суверенитета и стабильности в регионе», — говорится в сообщении МВД, размещенном в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В нем также отмечается, что расследование инцидента «компетентными органами будет продолжено с целью полного выяснения обстоятельств дела».

