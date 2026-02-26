Орбан: Венгрия не хочет, чтобы у Украины была 800-тысячная армия

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Будапешт выступает против идеи того, что Украина могла сохранить у себя 800-тысячную армию после установления мира с Россией.
«Думаю, что в наших интересах, чтобы украинская армия была как можно меньше», — подчеркнул политик на YouTube-канале Patriota.
Ранее Орбан сказал, что Венгрия усилит охрану критической энергоинфраструктуры, чтобы защитить её от дальнейших враждебных действий Украины.
Орбан заявил, что Украина нарушает соглашение с Евросоюзом, используя нефть как оружие.
Также он называл Киев виновником подрыва «Северного потока» и остановки «Дружбы».