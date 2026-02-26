Ричмонд
РИА Новости: Дмитриев прибудет на переговоры с США в Женеву 26 февраля

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прибудет в Женеву на переговоры с Соединёнными Штатами 26 февраля.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прибудет в Женеву на переговоры с Соединёнными Штатами 26 февраля.

Об этом РИА Новости сказал дипломатический источник.

«Дмитриев прилетает завтра», — заявил он.

Ранее сообщалось, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине в трёхстороннем формате продолжатся на следующей неделе.

Следующий раунд трёхсторонних переговоров по Украине может состояться не в Женеве.

При этом разговор лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в настоящий момент не планируется.

