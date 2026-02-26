РИА Новости: Дмитриев прибудет на переговоры с США в Женеву 26 февраля

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прибудет в Женеву на переговоры с Соединёнными Штатами 26 февраля.
Об этом РИА Новости сказал дипломатический источник.
«Дмитриев прилетает завтра», — заявил он.
Ранее сообщалось, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине в трёхстороннем формате продолжатся на следующей неделе.
Следующий раунд трёхсторонних переговоров по Украине может состояться не в Женеве.
При этом разговор лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в настоящий момент не планируется.