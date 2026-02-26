ПСЖ в день рождения Сафонова сыграл вничью с «Монако» и вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов

ПСЖ сыграл вничью с «Монако» в ответном стыковом матче за право выхода в ⅛ финала Лиги чемпионов.
Встреча завершилась со счётом 2:2.
В составе победителей отличились Маркиньос (60-я минута) и Хвича Кварацхелия (66-я).
У «Монако» голы забили Магнес Аклиуш (45-я), Джордан Тезе (92-я).
Первая игра завершилась со счётом 3:2 в пользу ПСЖ. Таким образом, парижане вышли в ⅛ финала.
В других матчах дня «Реал» обыграл «Бенфику» (2:1), «Аталанта» разгромила «Боруссию» (4:1).
В ⅛ финала прошли «Реал», «Аталанта».
Ранее ПСЖ поздравил футболиста Сафонова с днём рождения.