Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПСЖ в день рождения Сафонова сыграл вничью с «Монако» и вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов

ПСЖ сыграл вничью с «Монако» в ответном стыковом матче за право выхода в ⅛ финала Лиги чемпионов.

ПСЖ сыграл вничью с «Монако» в ответном стыковом матче за право выхода в ⅛ финала Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счётом 2:2.

В составе победителей отличились Маркиньос (60-я минута) и Хвича Кварацхелия (66-я).

У «Монако» голы забили Магнес Аклиуш (45-я), Джордан Тезе (92-я).

Первая игра завершилась со счётом 3:2 в пользу ПСЖ. Таким образом, парижане вышли в ⅛ финала.

В других матчах дня «Реал» обыграл «Бенфику» (2:1), «Аталанта» разгромила «Боруссию» (4:1).

В ⅛ финала прошли «Реал», «Аталанта».

Ранее ПСЖ поздравил футболиста Сафонова с днём рождения.